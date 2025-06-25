Sahte gelin çetesi çökertildi

Kaynak: İHA
Sahte gelin çetesi çökertildi

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 'sahte gelin' çetesine yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Çorum merkezli 3 ilde evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi, yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlilik vaadiyle tuzağına düşürdükleri vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca çalışma yürüttü.

Yapılan teknik takipte çete halinde hareket eden şahsıların, evlenmek isteyen vatandaşları ağlarına düşürdüğü, daha sonra da dolandırarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 19 Haziran'da şüphelilere yönelik Çorum merkezli Adıyaman ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri M.A.’nın da arasında bulunduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 adet Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 18 bin 600 TL nakit para ile 14 adet dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi’ne sevk edilen 10 şüpheliden suç lideri M.A.’nın da arasında bulunduğu 4’ü ç tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sahte gelin çetesi çökertildi
Sahte gelin çetesi çökertildi