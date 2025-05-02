Sahte gözlüklerin gizli tehlikesi! Karanlık sır ortaya çıktı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneş gözlükleri, hem şık bir aksesuar hem de göz sağlığını korumanın vazgeçilmez bir aracı olarak öne çıktı. Ancak, uzmanlar, piyasada yaygın olan sahte ve kalitesiz güneş gözlüklerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

UV koruması olmayan bu gözlükler, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta körlüğe kadar varan sorunlara yol açabildi.

Harvard, Mayo Clinic ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi otoritelerin araştırmaları ile optisyenlerin uyarıları, tüketicilere güvenilir kaynaklardan alışveriş yapma çağrısı yaptı.

İşte sahte güneş gözlüklerinin tehlikeleri ve uzmanlardan kritik öneriler...

SAHTE GÖZLÜKLERİN GÖZ SAĞLIĞINA ZARARLARI

Sahte güneş gözlükleri, genellikle düşük kaliteli malzemelerden üretiliyor ve ultraviyole (UV) ışınlara karşı koruma sağlamadı. Bu durum, gözlerin zararlı UVA ve UVB ışınlarına daha fazla maruz kalmasına neden oldu.

Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırma, UV koruması olmayan gözlüklerin, göz bebeğini genişleterek daha fazla ışının retinaya ulaşmasına yol açtığını ve bu durumun makula dejenerasyonu riskini %30 artırdığını gösterdi. Ayrıca, sahte gözlüklerin kullanımı fotokeratit (göz yanığı), konjonktivit ve erken yaşta katarakt gibi sorunlara zemin hazırladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KALİTELİ GÖZLÜK HAYAT KURTARIR

ABD’deki Mayo Clinic’ten göz hastalıkları uzmanı Dr. Sophie J. Bakri, “Sahte güneş gözlükleri, göz sağlığı için yanıltıcı bir güvenlik hissi yaratıyor. UV koruması olmayan gözlükler, retina hasarına ve uzun vadede görme kaybına yol açabilir. Çocuklarda bile 6 aydan itibaren uygun güneş gözlüğü kullanımı öneriyoruz” dedi.

Dr. Bakri, özellikle uzun süre güneşe maruz kalan kişilerde sahte gözlüklerin etkilerinin daha yıkıcı olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David Gartry ise sahte gözlüklerin estetik cazibesine kapılmamak gerektiği konusunda uyardı:

“Ucuz gözlükler, kısa vadede tasarruf gibi görünse de, uzun vadede pahalı tedavilere neden olabilir. UV400 sertifikalı gözlükler, hem UVA hem de UVB ışınlarını bloke ederek gözleri korur.”

Gartry, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte ürün riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL VERİLERLE SAHTE GÖZLÜKLERİN RİSKLERİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sahte güneş gözlüklerinin sağlık üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Journal of Clinical Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, sahte gözlüklerin UV filtreleme kapasitesinin %10’dan az olduğunu ve bu durumun gözde inflamatuar süreçleri tetiklediğini gösterdi.

DSÖ’nün raporuna göre, dünya genelinde UV ışınlarına bağlı göz hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 3 milyon kişi görme kaybı yaşadı. Bu vakaların önemli bir kısmı, kalitesiz veya sahte güneş gözlüklerinin kullanımına bağlandı.

SAHTE GÖZLÜKLERİ TANIMANIN YOLLARI

Optisyenler, sahte güneş gözlüklerini tespit etmek için tüketicilere şu ipuçlarını önerdi:

UV Sertifikası Kontrolü: Orijinal güneş gözlüklerinde “UV400” veya “100% UV Protection” ibareleri bulunur. Bu sertifikalar, gözlüğün 400 nanometreye kadar tüm UV ışınlarını bloke ettiğini garanti eder.

Güvenilir Satıcılar: Sağlık Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı denetimindeki optisyenlik müesseselerinden alışveriş yapın. İnternetten veya sokak tezgahlarından alınan gözlükler genellikle sahte oldu.

Kalite ve İşçilik: Orijinal gözlükler, yüksek kaliteli malzemelerden üretilir ve çerçeve ile lenslerde kusursuz işçilik sunar. Düşük fiyatlı gözlüklerde ise çizikler, gevşek vidalar veya kalitesiz kaplamalar fark edilebilir.

Seri Numarası ve Marka Logosu: Özellikle Ray-Ban gibi popüler markalarda, lens veya sap kısmında seri numarası ve marka logosu bulunur. Bu bilgiler, markanın resmi web sitesinde doğrulanabilir.

Uzmanlar, tüketicilere şu önerilerde bulundu:

Denetimli Mağazaları Tercih Edin: Optisyenlik müesseseleri, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli denetleniyor. Bu nedenle en güvenli alışveriş noktaları.

Fiyat Tuzağına Düşmeyin: Çok düşük fiyatlı gözlükler genellikle sahte. Orijinal bir güneş gözlüğü, kaliteli malzeme ve UV koruması nedeniyle daha yüksek fiyatlı.

Çocuklar İçin Özel Dikkat: Çocukların gözleri UV ışınlarına karşı daha hassas. 6 aydan itibaren UV400 sertifikalı gözlükler kullanılmalı.

Polarize Lens Seçenekleri: Polarize lensler, parlamayı azaltarak özellikle araç kullanırken daha net görüş sağlar. Ancak bu özellik, yalnızca orijinal ürünlerde etkili.

GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİMLER

Sahte güneş gözlükleri, uygun fiyatlarıyla cazip görünse de göz sağlığınızı riske atmanın bedeli ağır olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, UV koruması olmayan gözlüklerin katarakt, makula dejenerasyonu ve diğer ciddi göz hastalıklarına yol açtığını açıkça ortaya koydu.