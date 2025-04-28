Sahte gözlüklerin karanlık sırrı ortaya çıktı! Güneş gözlüğü modası göz sağlığını tehdit ediyor

Yaz aylarında güneş gözlüğü, hem şıklığın hem de konforun sembolü olarak öne çıktı. Ancak uzmanlar, güneş gözlüğü seçiminin yalnızca bir moda meselesi olmadığını, düşük kaliteli ve sahte ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar, standartlara uymayan gözlüklerin ultraviyole (UV) ışınlarından yeterince koruma sağlamadığını ve katarakt, makula dejenerasyonu, hatta körlük gibi ciddi göz sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

ABD, Avrupa ve Türkiye’deki göz sağlığı uzmanları, doğru güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığını korumanın kritik bir adımı olduğunu belirtti.

İşte bilimsel veriler ve uzman önerileriyle güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

SAHTE GÖZLÜKLERİN KARANLIK YÜZÜ

Güneş gözlüklerinin temel görevi, gözleri zararlı UV ışınlarından (UVA ve UVB) korumak. Ancak pazar yerlerinde, internet sitelerinde veya sokak tezgahlarında satılan sahte ve düşük kaliteli gözlükler, bu korumayı sağlamadı.

Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, test edilen sahte güneş gözlüklerinin %85’inin UV filtreleme standartlarını karşılamadığını ve göz bebeklerini büyüterek retina hasarına yol açtığını gösterdi.

Koyu renk camlar, UV koruması olmadan göz bebeklerini genişleterek daha fazla ışının retinaya ulaşmasına neden oldu.

Amerikan Optometri Derneği’nden Dr. Ronald Benner, “Sahte güneş gözlükleri, gözleri UV ışınlarına karşı savunmasız bırakıyor. Bu, katarakt ve makula dejenerasyonu riskini artırıyor” dedi. Dr. Benner, uzun süreli UV maruziyetinin, 40 yaş üstü bireylerde görme kaybının önde gelen nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

UV KORUMASI VE KALİTE STANDARTLARI

Güneş gözlüklerinin UV ışınlarını en az %99 oranında engellemesi gerekiyor. Healthline’ın raporuna göre, “UV 400” etiketli gözlükler, 400 nanometreye kadar tüm UV ışınlarını bloke ederek en yüksek korumayı sağladı. Avrupa’da CE işareti, ABD’de ANSI Z80.3 standardı, kaliteli gözlüklerin güvenilirliğini doğruladı. Ancak sahte ürünlerde bu sertifikalar genellikle sahtecilikle eklendi.

İngiltere’deki Moorfields Göz Hastanesi’nden Dr. Gus Gazzard, “Polarize camlar, parlama önleyici özellikleriyle konfor sağlar, ancak UV koruması garanti etmez. Her zaman UV sertifikasını kontrol edin” dedi. Avustralyalı optometrist Dr. Nicole Carnt, “Çocuklar için UV korumalı gözlükler daha kritik, çünkü genç gözler UV hasarına daha duyarlı” diye ekledi. The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, çocuklukta UV maruziyetinin, ileri yaşlarda katarakt riskini %40 artırdığını ortaya koydu.

YANLIŞ SEÇİMİN AĞIR BEDELİ

Düşük kaliteli güneş gözlükleri, yalnızca UV koruması eksikliğiyle değil, aynı zamanda kötü lens kalitesiyle de zarar veriyor. Optometry and Vision Science’da yayımlanan bir araştırma, standart dışı lenslerin baş ağrısı, bulanık görme ve göz yorgunluğuna yol açtığını gösterdi. Ayrıca, sahte gözlüklerin çerçeveleri genellikle düşük kaliteli malzemelerden üretildiği için alerjik reaksiyonlara ve cilt tahrişine neden olabiliyor.

Dr. Ronald Benner, “Ucuz gözlükler, kısa vadede tasarruf gibi görünse de, uzun vadede göz sağlığı için pahalı bir fatura çıkarabilir. Kaliteli bir güneş gözlüğü, ömür boyu göz sağlığını korur” dedi.

UZMANLARDAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİ REHBERİ

Uzmanlar, göz sağlığını koruyan güneş gözlüğü seçimi için şu önerilerde bulundu:

UV Korumasını Doğrulayın: “UV 400” veya “%100 UV koruması” etiketli gözlükleri tercih edin. CE veya ANSI sertifikalarını kontrol edin. Dr. Gus Gazzard, “Güvendiğiniz optik mağazalarından alışveriş yapın” diyor.

Lens Kalitesine Dikkat Edin: Polarize veya fotokromik lensler, konforu artırır. Ancak UV koruması olmadan polarizasyon işe yaramaz. Dr. Nicole Carnt, “Lenslerin optik berraklığını test edin; bulanıklık veya çarpıklık varsa o gözlüğü almayın” önerisinde bulunuyor.

Doğru Çerçeve Seçimi: Gözlük, yüzünüze tam oturmalı ve yanlardan ışık sızdırmamalı.

Çocuklar İçin Özel Gözlükler: Çocuk gözlükleri, esnek ve kırılmaz çerçevelerle UV korumalı olmalı. Dr. Carnt, “Çocuklara 6 aydan itibaren güneş gözlüğü kullandırılmalı” dedi.

Sahte Ürünlerden Kaçının: İnternetten veya güvenilmeyen satıcılardan alınan gözlükler riskli. Dr. Ronald Benner, “Ucuz fiyatlar cazip gelebilir, ama göz sağlığınız buna değmez” uyarısında bulunuyor.

EK KORUMA İÇİN BESLENME VE ALIŞKANLIKLAR

Göz sağlığını desteklemek için beslenme de kritik. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, lutein ve zeaksantin açısından zengin besinlerin (ıspanak, brokoli, yumurta sarısı) makula dejenerasyonu riskini %25 azalttığını gösterdi. Dr. Joanna McMillan, “Omega-3 zengini somon ve ceviz, göz sağlığını destekler. UV korumalı gözlüklerle birlikte bu besinler, gözlerinizi güçlendirir” dedi.

Ayrıca, güneşli günlerde şapka kullanımı ve doğrudan güneşe bakmaktan kaçınma, UV maruziyetini azaltıyor. Dr. Barış Yeniad, “Türkiye gibi güneşli bir ülkede, yaz-kış UV korumalı gözlük kullanmak şart” dedi.

GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN BİLİNÇLİ SEÇİM

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, güneş gözlüğü seçiminin stilin ötesinde, göz sağlığı için hayati bir karar olduğunu doğruladı. Sahte ve düşük kaliteli gözlükler, katarakt, makula dejenerasyonu ve görme kaybı gibi ciddi riskler taşıdı. UV 400 sertifikalı, kaliteli lens ve çerçevelere sahip gözlüklerle gözlerinizi koruyabilirsiniz.

Dr. Gus Gazzard, “Güneş gözlüğü, bir aksesuar değil, sağlığınız için bir yatırımdır” dedi.