Sahte gübreye jandarma 'dur' dedi: Tam 44 ton ele geçirildi: 1,4 milyon TL’lik vurgun

Kaynak: İHA
Sahte gübreye jandarma 'dur' dedi: Tam 44 ton ele geçirildi: 1,4 milyon TL’lik vurgun

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 44 ton sahte gübre ele geçirilirken, piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olarak belirlendi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Malzemeler incelenmek üzere yetkililer tarafından el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, O.T. isimli şahsın Gaziantep'ten Adıyaman'a sahte gübre sevkiyatı yapacağı tespit edildi. KOM Şube ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince takibe alınan şahsın kullandığı araç Araban ilçe merkezinde durduruldu. O.T. isimli şahıs gözaltına alınırken araçta yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan ve 44 ton olan sahte amonyum nitrat (gübre) ele geçirildi.

Operasyon sonrasında araç şoförü şüpheli O.T. isimli şahsa ek olarak sahte malzemenin sahibi C.Ö. ile H.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Gerekli numuneler alındıktan sonra ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Sahte gübreye jandarma 'dur' dedi: Tam 44 ton ele geçirildi: 1,4 milyon TL’lik vurgun

Son Haberler
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı