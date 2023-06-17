Sahte güneş gözlüğüyle ilgili uzmanından kritik uyarı

Editör: Erkavim Yıldırım

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kholzoda Saidali, sahte güneş gözlüklerinin farklı göz hastalıklarına neden olduğunu belirterek bir güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarını önlemesi gerektiğini, önlemeyen gözlüklerin ise kesinlikle takılmamasını söyledi.

Özellikle yaz aylarında tercih edilen güneş gözlüklerinin bir aksesuar amacı taşımasından daha çok filtreleyeci önlem olarak kullanılması gerektiğini kaydeden Saidali, sahte güneş gözlüğünün zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“HİÇ GÖZLÜK TAKMAMANIN DAHA SAĞLIKLI OLDUĞUNU BİLMELİSİNİZ”

Kholzoda Saidali şunları belirtti:

“Orijinal güneş gözlüklerinde ultraviyole ışınlarını engelleyen film tabakası kullanılırken sahte güneş gözlüklerinde boya kullanılıyor. Bu yüzden sahte güneş gözlüğü, gözü koruyamadığı gibi ışınlardan gelecek zararı daha fazlalaştırıyor. Eğer sahte güneş gözlüğü takmayı düşünüyorsanız, hiç gözlük takmamanın daha sağlıklı olduğunu bilmelisiniz”

SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR NELERDİR?

-Körlüğe kadar giden sonuçlara neden olur.

-Sahte güneş gözlükleri üçüncü dereceden göz hastalıklarına neden olur.

-Asıl ciddi sorun ise üçüncü derecedir. Uzun süre sahte gözlük kullanan kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından; sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkartabilir. Bu durumların kalıcı hasara neden olmaması için göz muayenesi yapılarak uzman tavsiyesinde güneş gözlüğü kullanılmalıdır.