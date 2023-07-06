Sahte güneş gözlükleriyle ilgili korkutan açıklama

DHA’nın haberine göre; Sahte güneş gözlükleri konusunda uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, “Sahte güneş gözlüklerin katarakt başta olmak üzere pek çok göz hastalığı davetiye çıkarıyor. Doğru seçilmeyen güneş gözlükleri mutlaka gözünüze zarar verir. Tak çıkar yöntemiyle gözlük almayın” dedi.

Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, “Güneş gözlüğünün camının kaliteli olması gerekir. Sağlık Bakanlığı, ithal tüm güneş gözlüklerinde tescil sertifikası mecburiyeti getirmiştir. Gözlüğünüzü mutlaka sertifikasıyla birlikte alınız. En önemli unsur ise gözlüklerde mor ötesi ışını kestiğine dair tescil bulunması gerekir” diye konuştu.

“SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ GÜVENLİK STANDARTLARINA SAHİP DEĞİL”

Kalitesiz güneş gözlüğünün yol açabileceği zararları sıralayan Op. Dr. Kenar, “Sahte güneş gözlükleri, gerçek güneş gözlükleri gibi güneş ışınlarını engellemeyen veya uygun kalite ve güvenlik standartlarına sahip olmayan ürünlerdir. Bu nedenle, sahte güneş gözlükleri kullanmak, göz sağlığı için tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Kenar, sahte güneş gözlüklerinin tehlikelerine yönelik şunları söyledi:

“UV Koruması Olmaması: Gerçek güneş gözlükleri, zararlı UV ışınlarını engellemek için tasarlanmış özel bir koruma sağlar. Retina zararlı güneş ışınlarından fazlasıyla etkilenebilir. Güneş ışınlarına direkt bakmak, birçok hastalığa neden olmaktadır. Retinanın zarar görmesi, katarakt gibi hastalıklar bunların başında gelir. Bu sebeple güneşli havalarda özellikle yaz aylarında gözlerimizi korumak için güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ancak kalitesiz güneş gözlükleri, ultraviyole ışınlarını geçirdiği için göz bebeklerini büyütür. Bu da zararlı ışınların göze daha çok girmesine neden olur. Retina olumsuz etkilenerek rahatsızlıklar ortaya çıkar. Sahte gözlüklerde bu koruma genellikle bulunmaz veya etkisizdir. UV ışınları gözlerinizi ve çevresindeki hassas dokuları etkileyerek katarakt, sarı nokta hastalığı ve göz yanıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

“Göz Yorgunluğu ve Yetersiz Kontrast: Sahte gözlüklerde genellikle düşük kaliteli lensler kullanılır. Bu, gözlere fazladan yük bindirir ve göz yorgunluğuna neden olabilir. Ayrıca yetersiz kontrast sunarak, görüşünüzü olumsuz etkileyebilir ve gözlerinizi daha fazla zorlayabilir.

“Yanıltıcı Güneş Koruması: Sahte gözlüklerin bazıları, güneşin parlaklığını azaltmak için koyu renkli camlar kullanır. Ancak bu, gözleri yanıltarak daha fazla ışığa maruz kalmalarına neden olabilir. Gözleriniz, güneş ışığına daha fazla açık olacağından zarar görebilir.

“Yanlış Optik Kalite: Sahte gözlüklerin lensleri genellikle düşük kaliteli malzemelerden yapılmış olabilir. Bu, optik bozulmalara, bulanık görüşe veya baş ağrılarına neden olabilir.

“Kırılma Tehlikesi: Sahte güneş gözlüklerinin çerçeveleri genellikle dayanıksız malzemelerden yapılır. Bu da gözlüklerin kolayca kırılmasına veya parçalanmasına yol açabilir. Kırık veya parçalanan bir gözlük, gözlere zarar verebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.”

Güneş gözlüğü satın alırken güvenilir bir kaynaktan orijinal ve kaliteli ürünler seçmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kenar, “Güvenilir optik mağazaları, optisyenleri veya markaları tercih ederek, göz sağlığınızı koruyabilir ve güneşin zararlı etkilerinden korunabilirsiniz. Özellikle işportada satılan güneş gözlükleri kesinlikle alınmamalı. Bu gözlükler kırılma kusurları dediğimiz miyopik, hipermetropik ya da astigmatiğe de neden oluyor" diye konuştu.