Sahte içki can almaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte içki can almaya devam ediyor

Türkiye’de sahte içki tüketimi yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor. İstanbul Fatih'te sahte içki yüzünden bir kişi daha hayatını kaybetti.

Olay, 28 Ocak Salı günü Bayazıt'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nidal Mahi, merdiven altı olarak tabir edilen bir üreticiden içki aldı. Akşam saatlerinde içkiyi içen Mahi, Çarşamba günü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Mahi, hastanede tedavi altına alındı. 5 çocuk babası Mahi, tüm müdahalelere rağmen dün saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri tamamlanan Mahi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Sahte içki can almaya devam ediyor

Sahte içki can almaya devam ediyor

Sahte içki can almaya devam ediyor

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