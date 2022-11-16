Sahte içki nedeniyle oluşan ölümler ülke gündemini sık sık işgal etmiştir. Ama sahte içki üretenlere karşı yeterli önlem alınamadığı için her seferinde ölümlerin önüne geçilememiştir.

Bu durumda herkesin sahte içkiye karşı duyarlı olması gerekiyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır?

Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanır. Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturulur.

Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunur. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılır.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içkiler ne kokusundan, ne de tadından anlaşılır. Bir mekana gititğinizde öncelikle yapmanız gereken siparişinizi verirken tüketeceğiniz ürünün şişeyle gelmesini istemeniz olalıdır. Çünkü içki şişelerindeki barkod ve etiketler de önemli ipuçları verir.

GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu kameraya okutmak.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?



Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösterir. Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülür. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabilir. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de gelişebilir. Aşırı tüketimde sonuç ölümdür.