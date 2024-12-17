Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Simav ilçesinde ev ve iş yerlerinde dezenfektandan sahte içki yapılarak satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre takibe alınan şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Gece saatlerinde şüphelilere ait 1'i iş yeri ve 4 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, C.D. (51), M.A. (54) ile R.A.'yı (60) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte alkol yapımında kullanılan 24 litre etil alkol bazlı dezenfektan ve 7 içki aroması ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Sahte içki operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

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