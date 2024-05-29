Sahte ilanla 1 milyon TL’lik vurgun

Kaynak: İHA
Sahte ilanla 1 milyon TL’lik vurgun

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar vererek müşterilerden para talep eden ve yaklaşık 1 milyon TL tutarında vurgun yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılar, sahte ilanlarının satışıyla ilgili müşterilerle çağrı merkezi aracılığıyla iletişim kurarak güven kazanıp para alıyorlardı.

Çağrı merkezi numaraları üzerinden gerçekleştirdikleri aldatıcı görüşmelerle müşterileri kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle kandıran şahıslar, polisin dikkatini çekti.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin hesaplarında 1 milyon TL'lik para akışı tespit edildi. Operasyon kapsamında H.U. ve C.A. isimli şahısların nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw215624-01.jpg

aw215624-02.jpg

İlgili Haberler
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı
Son Haberler
Anadolu Efes Karşıyaka'ya fark attı Spor
Anadolu Efes Karşıyaka'ya fark attı
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü Yerel Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması Video
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo Keşfet
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek Gündem
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme Gündem
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı