Sahte ilanla 1 milyon TL’lik vurgun

Dolandırıcılar, sahte ilanlarının satışıyla ilgili müşterilerle çağrı merkezi aracılığıyla iletişim kurarak güven kazanıp para alıyorlardı.

Çağrı merkezi numaraları üzerinden gerçekleştirdikleri aldatıcı görüşmelerle müşterileri kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle kandıran şahıslar, polisin dikkatini çekti.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin hesaplarında 1 milyon TL'lik para akışı tespit edildi. Operasyon kapsamında H.U. ve C.A. isimli şahısların nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.