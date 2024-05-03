Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte ilanlarla insanları dolandıran şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda sahte ilanlar üzerinden bungalov ev kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 3 şüphelinin adresleri tespit edildi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlenerek 3 şüpheli de yakalandı.

Evde gerçekleştirilen aramada 3 adet cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 57 adet meri ve bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.