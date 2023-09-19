Sahte isimle forma giydi. Rakibine yumruk atınca her şey ortaya çıktı

MLS yönetimi, CF Montreal'de forma giyen orta saha futbolcusu Matko Miljevic'in ligden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Kanada basınında yer alan haberlerde 22 yaşındaki orta sahanın sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edilmişti.
MLS'ten yapılan açıklamada iddiaların ardından Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği ifade edildi.
2021 yılında transfer olduğu CF Montreal’de 45 maça çıkan ABD’li futbolcu bu maçlarda 3 gol 4 asist kaydetti