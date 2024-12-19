Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

Olay, 17 Aralık'ta Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan bir kadın dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

İncelemede, kadının evine gelen 5 şüphelinin kendilerini "jandarma" olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yaşlı kadına kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğini ve evdeki altınları çalınan altınlarla karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, 2 burma bilezik, tam altın, 2 çeyrek altını alıp, kaçtıkları belirlendi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, 5 jandarma aracıyla yaptıkları takiple taksideki 3 şüpheliyi yakaladı. Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınlar sahibine teslim edildi.