Sahte jant skandalında FETÖ şüphesi! Zekeriya Öz bağlantısı ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Maslak Sanayi Sitesi'nde ilginç bir operasyon yapıldı. Sahte jant ile ilgili yürütülen bir soruşturma sonucunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları baskında çok sayıda sahte jant ele geçirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, tüketicileri büyük risk altına sokarak, can ve mal emniyetini hiçe sayan, kısa zamanda yüksek kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili ele geçen verilerin peşine düşen emniyet güçlerinin etkili tetkik ve takipleri kısa zamanda sonuç verdi. "Yuke" firmasında piyasaya sürülmelerine ramak kala ele geçirilen jantlara el kondu.

ULVİ KESKİN İHTİMALİ!

Firmayı mercek altına alan ekipler, Almanya'da FETÖ yapılanmasının ileri gelenlerinden bir tanesi olan Ulvi Keskin'in firmanın arkasındaki isim olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

ZEKERİYA ÖZ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Ulvi Keskin’in, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ü Almanya’da karşıladığı ve örgütün firari üyelerine lojistik destek sağladığı öğrenildi. Keskin’in, Abdurrahman Keskin ile birlikte firari savcıların saklanması, günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve üçüncü bir ülkeye kaçış organizasyonlarıyla ilgilendiği belirlendi.

Yapılan operasyonun ardından, şüpheli şahıslarla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, sahte jant ticaretine dair yeni bağlantılar ve FETÖ ile olan ilişkileri incelenmeye devam ediyor.

TMSF EL KOYMUŞTU!

Keskin Jant Lastik ve Syron markaları ile Türkiye'de etkili bir yapılanması olan Ulvi Keskin'e ait şirketlere ve mal varlıklarına TMSF el koymuştu. Uzun bir sessizlik sonrası, FETÖ Almanya merkezli yapının Türkiye'de bir yakını üzerinden yeniden faaliyet göstermeye başladığı ve son yıllarda hızla büyüdüğü belirtiliyor. Şimdi bu sahte jant operasyonu ile başlayan tahkikatın FETÖ yapılanmasına uzayıp uzamayacağı merak konusu.

ULVİ KESKİN KİMDİR?

Bir dönem Almanya ve Türkiye’de otomobil lastiği ve jant satışı alanında aktif faaliyet gösteren ve FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden biri olan Ulvi Keskin’in, firari savcı Zekeriya Öz’ü Almanya’da karşıladığı öğrenildi.

Keskin’in, Almanya’da Reifen Keskin Europa adlı şirketin sahibi olduğu ve Abdurrahman Keskin ile birlikte firari savcıların saklanması, ihtiyaçlarının karşılanması ve başka bir ülkeye kaçış hazırlıklarının yapılması konusunda görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.