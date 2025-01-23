Sahte kadın hakimden ‘davayı kazandırırız’ vurgunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesindeki bir iş yerinde sahte avukatlık ofisi işletildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, D.Ş. adlı kadının kendisini "idari yargı hakimi', erkek arkadaşı U.A.'nın ise "kurucu müdür" olarak tanıttığı tespit edildi.

Savcılık talimatları doğrultusunda söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. D.Ş. ve U.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 mermi, 1 hakim cübbesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin vatandaşları, "Davaları kazandırırız, işe koyarız ve iş çözeriz" gibi vaatlerde bulunarak 1,4 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.