Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular. 500 milyon liralık vurgun yaptılar. Çete çökertildi

"SAHTE KADIN PROFİLLERİYLE TUZAK KURUYORLARDI"

Sosyal medyada erkek kullanıcıları hedef alan dolandırıcılar, sahte kadın hesapları kullanarak kurbanlarla iletişime geçiyor, ardından farklı numaralardan arayarak "küçük yaşta biriyle konuştuğunuz" iddiasıyla tehdit ediyorlardı. Şüpheliler, "uzlaştırıcı" kisvesi altında sahte belgeler gönderip para talep ediyordu.

AKYAZI'DAKİ MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 Ekim 2023'te bir mağdur, jandarmaya başvurarak, 7 seferde 310 bin 670 TL gönderdikten sonra dolandırıldığını bildirdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, MASAK verileri ve finansal analizlerle örgütün izi sürüldü.

22 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda, 22 kişilik bir çetenin son 2 yılda 500 milyon TL'yi aşan şüpheli para hareketi yaptığı tespit edildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

"PABLO" LAKAPLI ELEBAŞI DA YAKALANDI

Örgütün yöneticisi olduğu belirtilen "Pablo" lakaplı B.E., 12 Mart'ta Adana'da yakalanarak tutuklandı. Çetenin lideri olduğu değerlendirilen ve sahte kimlikle yurt dışında yaşadığı tespit edilen B.İ.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.