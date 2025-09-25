Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 kişilik çete çökertildi. 3 aylık teknik takip sonrası yakalanan şüphelilerin 3 milyon 187 bin 500 liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan İ.A.'yı 26 Haziran'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, "Terör örgütü bağlantınızı tespit ettik, bu durumdan kurtulmanız için bize para vermeniz gerekiyor" dedi. İ.A. bunun üzerine eve gelen kişiye, 3 milyon 187 bin 500 lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.A. jandarmaya giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kendilerini kamu çalışanı olarak tanıttıkları belirlenen şüpheliler A.A., M.K., F.P., M.T., A.M., A.A. ve H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar

Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar

Sahte kamu görevlilerini gerçek polisler yakaladı: Milyon liralık vurgun yaptılar

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Erdoğan vefatının 13. yılında Neşet Ertaş'ı andı
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Manifest'in kurucusu Tolga Akış sessiz sedasız ikinci kez dünyaevine girdi! İşte nikahtan ilk kare...
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
Mersin'de 40 yıl önce kaçtılar! 4 çocuklu, 9 torunlu çift, gelinlik ve damatlık giyip düğün yaptı
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi
ABD ekonomisi son 2 yılın en yüksek büyümesine gerçekleştirdi