Kaşar peyniri, kahvaltı sofralarından makarna ve böreklere kadar pek çok yemekte sıkça tercih edilen bir peynir çeşididir. Ancak, marketlerde ve pazarlarda satılan kaşar peynirlerinin hepsi gerçek olmayabilir. Peki, sahte kaşar peynirini nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte size sahte kaşar peynirini anlamanın 4 basit yöntemi...

1. ALEV TESTİ

Kaşar peynirinin sahte olup olmadığını anlamanın en basit yollarından biri, küçük bir parça peyniri ateşe tutmaktır. Eğer peynir alev alıyorsa, bu peynirin düşük kaliteli ve sahte olduğunu gösterir. Gerçek kaşar peyniri ise yanarken alev almaz ve bu da onun kalitesini kanıtlar.

2. RENK FARKLILIKLARI

Düşük kaliteli kaşar peynirleri genellikle doğal sarı renkten uzak, koyu sarı veya kahverengimsi bir renge sahip olur. Bu peynirler, kesildiğinde bıçağa yapışır ve içerdikleri yoğun katkı maddeleri nedeniyle hem sağlıksız hem de lezzetsizdir. Gerçek ve taze kaşar peyniri ise daha beyazımsı bir renkte olup, pürüzsüz bir dokuya sahiptir.

3. PÜRÜZSÜZ DOKU

Gerçek kaşar peyniri, homojen ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Üretiminde kullanılan sulu haşlama yöntemi sayesinde, peynirin yüzeyi lekesiz olur. Eski kaşar ve gravyer peynirleri de taze kaşar gibi pürüzsüz bir yapıya sahip olup, yüzeylerinde veya iç kısımlarında delik, yarık veya çatlak bulunmaz.

4. YOĞUN SÜT TADI

Hakiki kaşar peynirinin en belirgin özelliklerinden biri, yoğun ve belirgin bir süt tadına sahip olmasıdır. Sahte kaşar peynirleri ise ekşi, keskin veya yakıcı bir tatta olabilir. Gerçek kaşar peyniri hafif ve lezzetlidir, metalik veya mayamsı bir tat vermez.