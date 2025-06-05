Sahte kripto para vurgununda rekor ceza: Liderlere 7 bin 748 yıl hapis isteniyor

Piramit sistemle çalıştığı belirlenen örgüte yönelik hazırlanan iddianamede, 4'ü yönetici toplam 53 şüpheli için dudak uçuklatan hapis cezaları talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, dev bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Hazırlanan iddianamede, 387 mağdur "müşteki" sıfatıyla yer alırken, 53 kişi hakkında ise "şüpheli" olarak işlem yapıldı.

İddianamede şüpheliler Çiğdem Ç., Cüneyt Ç., İlhan Ö. ve Terkan K.'nin suç örgütünün yöneticileri olduğu belirtildi. Örgütün, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" ismiyle sahte bir kripto para oluşturduğu ve bu paranın gelecekte büyük değer kazanacağı vaadiyle yatırımcılardan para topladığı ifade edildi. Sistemin bir süre sonra kapanması ve mağdurların paralarını çekememesi üzerine soruşturma başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ PİRAMİT GİBİ YAPILANMIŞ

İddianamede, örgütün hiyerarşik bir "piramit" yapıda olduğu detaylarıyla anlatıldı. Buna göre, örgütün en tepesinde "komite" olarak adlandırılan ve Türkiye yapılanmasını yöneten dört ana yönetici bulunuyor. Bu yöneticilerin altında, sistemin yayılması ve yeni katılımcıların bulunmasından sorumlu 21 "flashout lider" ve onların da altında yeni üyeleri sisteme kazandıran 28 "ekip lideri" faaliyet gösteriyordu.

Savcılık, yapının yasal bir ticari faaliyet olmadığını, ortada somut bir ürün bulunmadığını ve gelirin tamamen yeni yatırımcıların katılımıyla sağlanan primlere dayandığını vurguladı. Sistemin hiçbir resmi kaydı, lisansı veya vergi mükellefiyeti olmadığı, tamamen "piramit satış sistemi" yöntemiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçu işlendiği kaydedildi.

MASAK RAPORU VURGUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İddianameye giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, şüphelilerin mali durumundaki şüphe çeken durumu ortaya koydu. Rapora göre, şüphelilerin birçoğunun suç tarihinde garson, vale, boyacı, şoför gibi düşük gelirli mesleklerde çalıştığı ancak banka hesaplarında milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu durumun, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına işaret ettiği belirtildi. Örgütün bu yolla 387 müştekiyi toplamda 14 milyon 948 bin 978 dolar zarara uğrattığı hesaplandı.

Savcılık, delillere dayanarak yaptığı tespitte şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin birbirleriyle eşgüdüm içerisinde, belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü çerçevesinde hareket ettikleri, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli yapılanmanın oluşumu, tanıtımı, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik organize faaliyetlerde bulundukları, bu yapı aracılığıyla çok sayıda kişinin sistematik şekilde dolandırıldığı, bu doğrultuda şüphelilerin üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri yönünde kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır."

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 7 BİN YILI AŞAN HAPİS TALEBİ

İddianamenin sonuç bölümünde, şüpheliler için istenen cezalar dikkat çekti. Örgüt yöneticileri olarak belirlenen Çiğdem Ç., Cüneyt Ç., İlhan Ö. ve Terkan K. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 7 bin 748 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 49 şüpheli için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 144 yıla kadar hapis cezası talep edildi.