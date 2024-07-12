Sahte kurum kartı kullanan iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Sahte kurum kartı kullanan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da İçişleri Bakanlığı adı kullanılarak sahte kimlik kartları düzenlediği belirlenen ve kendilerini bakanlık çalışanı olarak tanıtan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “11 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır” dedi.

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