'Sahte mide kanaması' tablosu aileleri korkutuyor! Uzmanı uyardı



Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sema Aydoğdu, çocuklarda mide-bağırsak sistemi kanamalarının yeni doğan döneminden başlayarak her yaşta görülebileceğini söyledi. Kanamaların çoğunlukla da bu sistemin üst bölümünden kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Aydoğdu, şöyle konuştu: "Diğer bir deyişle; ağızdan başlayarak, yutak, yemek borusu, özellikle mide ve 12 parmak bağırsağı (duodenum) en önemli kanama alanlarıdır. Alt mide-bağırsak bölümü ise ince bağırsaklar ve kalın bağırsaktan oluşur ve ciddi kanamalar daha çok bağırsak hastalıklarına (kolit) bağlıdır. Ancak tüm dünyada en yaygın neden kabızlığa bağlı makat çatlaklarıdır (anal fissür). Kan miktarı çok azdır ve tuvalet kağıdına bulaşan pembe veya taze kırmızı renkte, çizgisel özelliktedir. Damarsal anomaliler, polipler, alerjik, bakteriyel veya parazitlere bağlı kolitler diğer nedenlerdir."

ANNE BABALAR PANİKLİYOR



Prof. Dr. Aydoğdu, nezle, grip esnasında şişmiş burun, geniz, yutaktan sızan veya burun kanaması, diş çekimleri ardından yutulan kanın kahve telvesi şeklinde kusmaya neden olup "taklit mide kanaması" tablosu oluşturduğunu kaydetti. Ailelerin "çocuğumun midesi kanıyor’’ diye korku içinde acile başvurduklarını belirten Prof. Dr. Aydoğdu, bu kanamaların yaşamsal bir sorun oluşturmadığını, kendiliğinden geçtiğini kaydetti.

Aydoğdu, "Ayrıca gıda boyaları, kansızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar, ampisillin içeren antibiyotikler, üzüm, şalgam, ıspanak, siyah çikolata gibi gıdalar da dışkıyı siyaha boyayarak mide kanamasını taklit edebilirler." dedi.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLERE DİKKAT



Aydoğdu, ciddi kanamalara yol açabilen ülserler konusunda da uyarılarda bulundu. Özellikle ateş düşürücü olarak sık kullanılan ibuprofen içeren ilaçların mide kanamasına neden olabileceğini vurgulayan Aydoğdu, mide gastrit mikrobunun (Helikobakter pilori), , stres ve gıda alerjilerinin de çocuklarda ülser gelişimini tetikleyebileceğini söyledi.

GİZEMLİ KANAMA NEDENİ: ANJİODİSPLAZİ



Öte yandan Prof. Dr. Aydoğdu, çocuklarda nadir görülen, sıklıkla doğumsal olan anjiodisplaziye de dikkat çekti. Anjiodisplazinin, damarsal anormalliklerden kaynaklandığını, çoğunlukla yetişkinlerde, özellikle, ileri yaşlarda (>60-65 yaş) görüldüğünü belirten Aydoğdu, şu bilgileri verdi: "Literatürde çocukluk çağına ait çok az veri bulunmaktadır. Bu nedenle çocukların ilk anda düşünülmeyen gizemli bir mide-bağırsak kanama nedenidir. Sıklıkla tekrarlayan, kendiliğinden duran kanamalar şeklindedir. Tedavide en etkili ve en güvenli yöntem endoskopi ile uygulanan argon plazma koagülasyon olarak adlandırılan argon gazı ile yakma işlemidir. Çocuklarda özellikle tekrarlayan mide-bağırsak kanamalarında, yemek borusundan kalın bağırsağa kadar uzanabilen anjiodisplazik değişikliklerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu durumlarda mutlaka uzmana başvurulmalıdır."