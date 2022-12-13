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Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi

Adana polisi piyasaya sahte para ve ayarı düşük altın sürdüğü öne sürülen 18 kişinin yakalanması için Adana merkezli 5 ilde şafak vakti yaptığı operasyonda külçe altın ele geçirirken, 14 zanlıyı da gözaltına aldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:52
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Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi

Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ele geçirdiği sahte 3 bin 500 dolar, sahte 463 bin 950 lira ve ayarı düşürülmüş sahte 65 Cumhuriyet altınının birbirleriyle ilişkili kişiler tarafından piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, piyasaya sahte para ve ayarı düşük altın süren şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Soruşturma çerçevesinde, kalpazanlık şebekesine üye oldukları öne sürülen 18 kişinin belirlenmesinin ardından savcılık, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

KOM ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkan 18 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin evlere yaptığı eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 396,49 gram 3 külçe altın, 1 eritilmiş altın ve 7.87 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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