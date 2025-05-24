Sahte polis 3,5 milyonluk altını çaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte polis 3,5 milyonluk altını çaldı

İstanbul Esenler'de Moldova uyruklu N.E.'yi polis gibi arayıp 3,5 milyon liralık ziynet eşyasını aldığı iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Esenler'de 20 Mayıs Salı günü N.E., polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur N.E. şikayet dilekçesinde bir kişinin telefonla arayarak polis olduğunu söylediğini belirtti.

Arayan kişinin adının bir terör operasyonuna karıştığını, banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek, tüm para ve ziynet eşyalarını operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesini istediğini belirtti.

Arayan kişiye inandığını söyleyen N.E. yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ziynet eşyasını bir torbaya koyarak, oturduğu sokağa gelen bir kişiye teslim ettiğini anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paraları ve ziynet eşyalarını almaya gelen şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.M. (26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli A.M. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte polis 3,5 milyonluk altını çaldı

Sahte polis 3,5 milyonluk altını çaldı

Sahte polis 3,5 milyonluk altını çaldı

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