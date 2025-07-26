Sahte polis tuzağı! Dolandırıcıya parayı kendi eliyle teslim etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcı yaşlı kadından parayı alırken kamera görüntülerine yakalandı. Kadının parayı verdikten sonra bir vatandaş dolandırıcı yakalamak için peşinden koştu.

Olay, 23 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, S.K.'yi, banka hesabındaki paranın tehlikede olduğu yalanıyla kandırdı. S.K., bankadan çektiği 47 bin 660 avrosunu parkta buluştuğu şüpheliye elden teslim etti. Bu sırada parkta bulunan başka bir kişi durumu fark edince şüpheli kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, E.Ç. ile olayda kendisine yardım eden M.Ç.'yi paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 47 bin 660 avro ise sahibine teslim edildi.

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