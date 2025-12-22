Dolandırıcılıkta sınır tanınmıyor. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurların banka hesaplarını boşaltıyorlar. Yapılan incelemede mağdurlar, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri, mağdurlarda panik yaratarak para ve altınlarını aldıkları ve yakalanmamak amacıyla şapka ve maske taktıkları belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.