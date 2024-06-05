Sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı

Kaynak: İHA
Sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, telefonla aradığı kadına kendini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 7 milyon TL değerinde altın ve parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, 14 Mayıs'ta gerçekleşti ve şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanmamak için kıyafet değiştiren dolandırıcının bu anları kameraya yansıdı.

Dolandırıcı, Z.D. adlı kadını telefonla arayarak kendini polis olarak tanıttı ve bir operasyon kapsamında evdeki altın ve paraları istedi. Dolandırıcıya inanan kadın, para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta buluştuğu kişiye teslim etti. İçinde 7 milyon TL değerinde altın ve para bulunan poşeti alan şüpheli, bir süre sokakta ilerledikten sonra bir ara sokağa girerek kıyafetlerini değiştirdi. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcı, kıyafet değiştirerek takip edilmekten kurtulmayı amaçladı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 5 suç kaydı olduğu tespit edilen B.N.T. olduğu belirlendi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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