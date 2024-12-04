Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

Bolu'da, kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye uyruklu kişiyi 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı.

Bolu'da, telefonla aradıkları Suriye uyruklu kişiyi kendilerini "polis" olarak tanıtıp, IŞİD bağlantısı yalanıyla 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı. Suriye uyruklu kişiye, parmak izi tespiti için ziynet eşyalarını getirmesini söyleyen dolandırıcılar, ziynet eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan mağdur, polise başvurdu. Bolu Emniyet Müdürlüğü, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

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Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

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