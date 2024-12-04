Sahte polisler gerçeğinden kaçamadı! IŞİD yalanıyla 500 bin lira dolandırdılar

Bolu'da, telefonla aradıkları Suriye uyruklu kişiyi kendilerini "polis" olarak tanıtıp, IŞİD bağlantısı yalanıyla 500 bin TL dolandıran 3 şüpheli, yakalandı. Suriye uyruklu kişiye, parmak izi tespiti için ziynet eşyalarını getirmesini söyleyen dolandırıcılar, ziynet eşyalarını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan mağdur, polise başvurdu. Bolu Emniyet Müdürlüğü, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Maskeli sahte polis, terörle kandırıp emeklileri dolandırdı

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