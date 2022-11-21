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Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir araçta yapılan aramada 1 adet sahte polis tanıtım kartı, 1 adet çakar lambası, 1 adet demir kelepçe, tabanca ve farklı ekipmanlar ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:37
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Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
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İHA'nın haberine göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Saray Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 1 adet sahte polis tanıtım kartı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet tabanca fişeği, farklı kişilere ait 2 adet kredi kartı, 1 adet çakar lambası, 2 adet O.Ö. ile C.D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı, 1 adet demir kelepçe, 2 adet kelepçe anahtarı, 1 adet imza sürgülü kaşe, 1 adet laptop bilgisayar, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ş. ile O.Ö. gözaltına alındı.

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