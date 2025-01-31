Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Kaynak: İHA
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Bartın'da gerçekleştirilen sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bartın'da gerçekleştirilen sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah saat 09.00 sıralarında Bartın Adliyesi'ne getirilen 17 kişinin savcılıktaki ifade ve işlemleri tamamlandı. Savcılık tarafından 17 kişiden 8 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere, 8 kişi de denetimli serbestlik şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 kişinin yargılamasına yaklaşık 1 saat içerisinde başlanması bekleniyor.

Son Haberler
Ünlü oyuncu ölümden döndü! İçtiği çay yüzünden kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncu ölümden döndü! İçtiği çay yüzünden kalp krizi geçirdi
Fiyatlar her yerde yükseliyor! Yüzde 60 zam uygulandı
Fiyatlar her yerde yükseliyor! Yüzde 60 zam uygulandı
Ocak'ta hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünya gündemine oturdu? DeepSeek ve yeni yıldız keşifleri...
Ocak'ta hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünya gündemine oturdu? DeepSeek ve yeni yıldız keşifleri...
Gömleğinizin yakası boğazınızı sıkmaya başlıyorsa dikkat! Ölümcül olabilir
Gömleğinizin yakası boğazınızı sıkmaya başlıyorsa dikkat! Ölümcül olabilir
Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon
Bursa'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon