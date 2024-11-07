Sahte sahte rapor operasyonunda 2 doktor tutuklandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği belirlenen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, ekipler tarafından Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla 1'i doktor olmak üzere 6 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada, sahte raporlarla 2,5 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

10 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, doktorlar M.H.A., Y.B. ve diğer şüpheliler O.A., O.C., S.B., B.G., G.C., ve M.G.’yi ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklarken, 1’i doktor 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi.

Soruşturma devam ederken, firari durumda bulunan Dr. E.B.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.