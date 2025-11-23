YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü sahte TOKİ dolandırıcılık sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda 'Hayalleriniz dolandırıcıların eline geçmesin' denilerek, bu konuda dikkat edilmesi gerekenler ve şüpheli bir durum ile karşılaşılması halinde izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Uyarıda dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sırlandı;

Sizden Ön Ödeme Kapora, Belge Ücreti veya Ayrıcalıklı Başvuru Hakkı Vaadiyle Ücret İsteyen Kişi ve Sitelere İnanmayınız

Sahte sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunuz; resmi hesapları doğrulayınız. (mavi tık kontrolü)

Kişisel bilgilerinizi (TC kimlik no, IBAN, e-Devlet Şifresi) kimseyle paylaşmayınız.

Sosyal Konut Projesini sadece resmi kanallar üzerinden yapınız.

IBAN'lara EFT HAVALE Bireysel Yapmayınız.

Banka Bilgilerinizi İsteyen Sahte İnternet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan kişiler; E-Devlet ve TOKİ İnternet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Resmi İnternet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54) onaylı kurumsal Sosyal Medya hesapları ve yetkili bankalar dışındı (Halkbank ve Ziraat Bankası) kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır.

Yapılan uyarıda son olarak, "Şüpheli Durumlarla Karşılaşılması Halinde, Vakit Kaybetmeden En Yakın Polis Merkezine Başvurulması, Veya 112 Acil İhbar Hattının Aranması Önemle Rica Olunur." denildi.