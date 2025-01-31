'Sahte yüzbaşı', 73 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı!

Kaynak: DHA
'Sahte yüzbaşı', 73 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı!

Bursa'da kendisini "yüzbaşı" olarak tanıtıp, cinayet ve hırsızlık bahanesiyle korkuttuğu M.Y. (84) adlı kadının 650 bin TL değerinde altını ile 150 bin TL parasını dolandıran Murat M., 73 güvenlik kamerası izlenerek Kocaeli'nde yakalandı.

Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Murat M., M.Y.'yi telefonla arayıp kendisini "yüzbaşı" olarak tanıttı. Murat M. M.Y.'ye adının bir kadın cinayetine karıştığını, çalıntı altın ve paraların evinde olduğunu bildiğini söyledi. Aynı gün evine ekiplerin gönderileceğini, altın ve paraları teslim etmesi gerektiğini söyleyen Murat M., telefon görüşmesinin ardından korkuttuğu M.Y.'nin adresine giderek 650 bin TL değerinde altın ile 150 bin lirasını alarak kaçtı. Dolandırıldığını fark eden M.Y., Yenişehir polis merkezine giderek Murat M.'den şikayetçi oldu.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Şikayet sonrası Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bursa merkezde 38, Yenişehir ilçesinde 35 olmak üzere toplamda 73 güvenlik kamerası izleyen ekipler, Murat M.'nin Kocaeli'ne kaçtığını tespit etti. Murat M, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek Ankara'ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüpheli Yenişehir'e getirilirken, olayla bağlantılı S.E. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Murat M. ve S.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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