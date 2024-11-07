Sahte zayıflama iğnelerine dikkat! Ölüm saçıyor! Uzmanlar uyardı

Son yıllarda obeziteyle mücadelede kullanılan zayıflama iğneleri, sahtecilik faaliyetlerinin hedefi haline geldi.

Uzmanlar, merdiven altı üretilen ve internet üzerinden satılan sahte zayıflama iğnelerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı. Peki, bu sahte iğneler neden bu kadar tehlikeli ve nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte detaylar...

Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, sahte zayıflama iğnelerinin içeriğinde toksik kimyasallar, ağır metaller ve bakteriler gibi zararlı maddeler bulunabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Siva, "Bu sahte ilaçlar, sibutramin, tiroid hormonu ve efedrin gibi tehlikeli maddeler içerebilir. Bu maddeler, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, ellerde titreme ve aşırı sinirlilik gibi ciddi yan etkilere yol açabilir" dedi.

Dr. Ömer Buğra Bahadır, sahte ilaçların dünya genelinde artan bir sorun olduğunu vurguladı.

Dr. Bahadır, "Küresel sahte ilaç pazarı, yıllık 200 milyar ila 432 milyar dolar değerinde. Bu, yaklaşık 150 ülkenin yıllık ekonomisinden daha büyük bir rakam. Sahte ilaç kullanımı nedeniyle dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, sahte zayıflama iğnelerinin kilo kaybı üzerinde etkisinin oldukça az olduğunu ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Öztürk, "Bu iğneler, tiroid kanseri, böbrek yetmezliği, safra kesesi problemleri ve kalp çarpıntısı gibi hastalıkları tetikleyebilir" dedi.

2021 yılında yapılan bir araştırma, sahte zayıflama ürünlerinin kullanımının, kullanıcıların sağlıklarını ciddi şekilde tehdit ettiğini gösterdi.

Araştırmada, bu tür ürünleri kullanan bireylerin %30’unun, sağlık sorunları yaşadığı belirlendi.

Diğer bir çalışma, sahte zayıflama ürünlerinin uzun vadede kilo kaybı sağlamadığını ve bu tür ürünlerin sağlıklı bir yaşam tarzı ile yerine konulması gereken tehlikeli alternatifler olduğunun altını çizdi.

Uzmanlar, sahte zayıflama iğnelerinin internet üzerinden veya reçetesiz olarak temin edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Siva, "İlaçların yalnızca eczanelerden ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesi, hasta güvenliği açısından hayati önem taşıyor" dedi. Ayrıca, sahte ilaçların kullanımıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

Sahte zayıflama iğneleri ciddi sağlık riskleri taşıyor ve bu konuda dikkatli olunması gerekiyor.

Sağlığınızı riske atmamak için ilaçları yalnızca güvenilir kaynaklardan temin etmeli ve herhangi bir şüpheli durumda bir sağlık profesyoneline başvurduğu bildirildi.