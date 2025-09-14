Sahte zayıflama ve protein tozu imalatına operasyon

Samsun polisi, sahte zayıflama ve protein tozu imalatı yapan bir işyerine düzenlediği operasyonda orijinal kutulara doldurulmuş çok sayıda sahte ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak sahte gıda takviyesi üretimi yapan 27 yaşındaki E.Y.'yi takibe aldı. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, adeta bir üretim hattını andıran düzenek kurulduğu belirlendi.

İşyerinde yapılan aramada; 208 adet şişelenmiş ve etiketlenmiş sahte gıda takviyesi, 162 kilosu plastik bidonlarda olmak üzere toplam 259 kilo sahte ürün, 2 şişe kapaklama makinesi, 2 lehim makinesi, 1530 şişe kapağı, 1000 adet kapaklama folyoları, 980 boş plastik şişe, 138 gümrük kaçağı termos ve 87 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.