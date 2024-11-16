Sahte zeytinyağı üretti satamadan yakalandı

Kaynak: İHA
Sahte zeytinyağı üretti satamadan yakalandı

Yurt dışından pamuk ve soya yağı getirtti içine aroma koyarak renklendirici katarak zeytinyağı üretti ama satamadan Jandarmalara yakalandı.

Afyonkarahisar'da yurtdışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı üreten bir şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde F.C.Ç. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş olduğu pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsın aracını gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler

62 adet 5 litrelik tenekelerde toplam 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sahte zeytinyağı üretti satamadan yakalandı

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