Dijital platformlarda 10-16 Kasım haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Gupi’, kısa süresine rağmen güçlü performansını sürdürerek zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, dünya genelinde ses getiren orijinal yapım ‘Frankenstein’, ikinci haftasında da zirveyi bırakmadı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde lider değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de ekranlara gelen ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, Kevin James ve Alan Ritchson’lı orijinal yapım ‘Oyun Zamanı’, liderlik koltuğuna oturdu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde başrollerinde Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in yer aldığı ‘Sahtekârlar’, iki basamak yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, ikinci filmi vizyona girmek için gün sayan ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’, zirveyi kimseye kaptırmadı.

İplikle nakış nakış işlenen tarihin izinde

Kültürel miras taşıyıcısı nakış sanatçısı ve eğitmen Zekiye Ensari’nin küratörlüğünü yaptığı Nakışlarla İlmek İlmek Zeugma Grup Sergisi, Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi’ndeki açıldı.

Sanatseverler, yaklaşık 60 eserin yer aldığı sergide çok sayıda sanatçının iplikle nakış nakış işlediği tarihin izinde eşsiz bir yolculuğa çıkıyor. Nakış sanatçısı ve yazar Zeynep Özcan’ın da sergide 2 eseri bulunuyor. Zeugma’nın simgesi haline gelen Çingene Kızı mozaiğini çevreleyen 12 mozaikten biri olan kuş mozaiği, keten kumaş üzerine muline iplik kullanılarak farklı nakış teknikleri ile işlenmiş. Bir diğer eserde ise, Metiokhos ve Parthenope arasındaki saf aşkın anlatıldığı mozaik, renklerle fotoğraf baskısı üzerine çalışılmış. Zekiye Ensari ve Zeynep Özcan, sergiyi gezdirip çalışmalar hakkında doyurucu bilgiler verdi. Her bir eser emek kokuyor. Uzun uğraşlar verilmiş. Belki günlerce belki de haftalarca verilen çaba sonrası birbirinden harika onlarca el emeği göz nuru eser ortaya çıkmış.

İlk kez nakış sanatının örneklerinin bir arada sergilendiği bir etkinliği ziyaret ettim. Sergiyi gezerken hayran kaldım. Açıkçası, bu kadar etkileyici bir sergi olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Sergi, 6 Aralık’a kadar saat 10.00-22.00 arası ziyaret edilebilecek.

Ümit Sayın’dan ‘Gül Beyaz Gül’ sürprizi

Türk Pop Müziği’ne onlarca hit şarkı kazandıran Ümit Sayın, kariyerinin 33. yılında en sevilen şarkılarını bir araya getirdiği ‘Ve Ümit Sayın’ albümünde unutulmaz düetlere imza atıyor.

Albümün ikinci şarkısı ‘Gül Beyaz Gül’, Berkay ve Ümit Sayın’ın güçlü yorumuyla DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Ümit Sayın’a ait şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yapmış. Şarkıya Mustafa Özen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Yeni yorumuyla şarkıya modern bir soluk kazandıran Ümit Sayın ve Berkay, karakteristik vokalleriyle dinleyiciyi adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.