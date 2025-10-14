NOW TV’nin yeni dizisi ‘Sahtekârlar’, ekran yolculuğuna harika bir reytingle başladı.

Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizi, Total’de 5.10, AB’de 4.44 ve ABC1’de ise 4.92 reyting alarak tüm gruplarda 2. sırada kendine yer buldu. Pazar akşamlarına ambargo koyan ‘Teşkilat’a, şimdilik en güçlü bir rakip çıktı gibi görünüyor. İlk bölümde böylesi muhteşem bir başlangıç yapmak, takdiri fazlasıyla hak ediyor. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in uyumunu beğendim. Roller öyle yakışmış ki, seyrederken mest oldum. Tabii, dizide dikkatimi çeken başka oyuncular da vardı. Önümüzdeki günlerde onlara da değineceğim. Bu arada iki usta Haluk Bilginer ve Tamer Levent’i birlikte izlemek çok keyifliydi. Dizi, daha ilk bölümüyle ilerleyen haftalarda çok konuşulacağının sinyallerini verdi.

Dizi; baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile zorluklar içinde ailesine bakmaya çalışan Asya’nın (Hilal Altınbilek) yollarının kesişmesini konu alıyor.

Soner Arıca yeniden turneye çıkıyor

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Soner Arıca, ‘Misafir Şarkılar 2’ konseriyle ikinci kez Türkiye turnesine çıkıyor. Turnenin ilk konseri, 17 Ekim Cuma akşamı Adana’da gerçekleşecek.

Soner Arıca, turne kapsamında 18 Ekim’de Gaziantep’te, 25 Ekim’de Güre’de, 1 Kasım’da Fethiye’de, 21 Kasım’da Denizli’de, 22 Kasım’da Afyon’da, 29 Kasım’da Bursa’da, 12 Aralık’ta İstanbul’da ve 13 Aralık’ta da Kocaeli’de konser verecek.

Soner Arıca, müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Misafir Şarkılar’ konseriyle yaz aylarında 10 il dolaşıp binlerce hayranıyla buluşmuştu.

Haldun Dormen yönetmen koltuğunda

Türk Tiyatrosu’nun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, 98 yaşında yeniden yönetmen koltuğuna oturarak kült müzikal ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’nı sahneye taşıdı.

Çağlar İşgören’in prodüktörlüğünde İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda perde açan oyun, kapalı gişe oynayarak seyirci rekoru kırdı. Oyuna ilk haftadan itibaren Türkiye’nin birçok şehrinden turne davetleri gelmeye başladı. İlk kez 1980’de tiyatro sahnesinde, 1988’de ise Dormen’in yönetmenliğinde TRT ekranlarında dizi olarak izleyiciyle buluşan müzikal, yıllar sonra yeniden tiyatro severlerle bir araya geldi. 101 kostümle sahnelenen dev prodüksiyon, izleyenlerden tam not aldı. Her sahnede kahkahalarla dolan salon, nostaljik bir yolculuğa çıktı.

Haldun Dormen’in yönetmenliğinde yeniden hayat bulan ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’, yeni sezonda da İzmir’de seyirciyle buluşmaya devam edecek.