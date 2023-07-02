Şahtere otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şahtere otunun faydaları dikkat çekti.

ŞAHTERE OTU NEDİR?

Şahteregiller familyasından; çok parçalı yapraklı, küçük, düzensiz, beyazımtırak veya pembe renkli çiçekleri olan otsu bir bitki cinsidir. 50 kadar türü vardır. En önemlisi tıbbi şahtere yurdumuzda yetişir. Tıbbi şahtere yol kenarlarında rastlanan 20-60 cm boyunda bir yıllık otsu bir bitkidir.

Yaprakları mavimsi-yeşil; çiçekleri mor renklidir. Bitkinin içeriğinde tanen, eker, fumarin ve fumar asidi vardır.

ŞAHTERE OTUNUN FAYDALARI

- Kanı temizler.

-Vücudu terleterek zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Damar sertliğinde faydalıdır.

-Mide ağrısı ve basur da şikâyetleri giderir.

-Sedef hastalığına karşı kullanılır.

-Safra kesesi, safra yolları iltihapları, taşları ve kistine karşı etkilidir.

-Safra kesesi ve safra yollarının kramplarına karşı fayda sağlar.

-Karaciğer rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

-Belli başlı bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi vardır.

-Uygun dozlarda değerlendirildiği zaman mide ağrısı şikâyetlerine iyi gelir.

-Vücudun değişik noktaları ile yüz bölgesinde çıkan sivilceler için kullanılır.

-Kepek önleyici bir etkisi vardır ve saçların daha canlı, parlak görünmesine imkân sunar.

-Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü bir etki yaratır.

-Kanı temizler.

-Böbrekleri temizler.

-Yatıştırıcı bir etki sağlar.

NASIL KULLANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 it. suda 5 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır.