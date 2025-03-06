Sahur ve İftarda su tüketimi neden önemli? Uzmanlar açıklıyor

Ramazan ayında oruç tutan bireyler, uzun süreli açlık ve susuzlukla başa çıkmak zorunda. Bu dönemde, vücudun su dengesini korumak ve sağlıklı kalmak için sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketimi büyük önem taşıdı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SU TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, Ramazan ayında su tüketiminin önemini şu şekilde açıklıyor:

"Uzun süreli açlık ve susuzluk, vücudun su dengesini bozabilir ve dehidrasyona yol açabilir. Sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılayarak enerji seviyelerini korur ve baş ağrısı, yorgunluk gibi olumsuz etkileri önler."

Mayo Clinic’ten Diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky ise, su tüketiminin sindirim sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor:

"Su, sindirim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su tüketmek, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler. Ayrıca, su tüketimi, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SU TÜKETİMİNİN FAYDALARI

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, su tüketiminin enerji seviyelerini korumada ve yorgunluğu önlemede etkili olduğunu göstermekte. Araştırma, yeterli su tüketiminin, vücudun su dengesini koruyarak dehidrasyonu önlediğini belirtmekte.

Journal of Human Nutrition and Dietetics'te yayımlanan bir çalışma, su tüketiminin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerini inceledi.

Çalışma, yeterli su tüketiminin, sindirimi kolaylaştırarak kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlediğini vurgulamakta.

Nutrition Reviews 'da yayımlanan bir makale, su tüketiminin vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğunu ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koymakta.

SAHUR VE İFTARDA SU TÜKETİMİ İÇİN ÖNERİLER

1. Sahurda Su Tüketimi: Sahurda yeterli su içmek, gün boyu vücudun su ihtiyacını karşılamak için kritiktir. Sahurda 2-3 bardak su içmek, dehidrasyonu önler ve enerji seviyelerini korur.

2. İftarda Su Tüketimi: İftarda orucu açarken bir bardak su içmek, mideyi rahatlatır ve sindirimi kolaylaştırır. İftar boyunca su tüketimini sürdürmek, vücudun su dengesini korur.

3. Yavaş ve Düzenli Su Tüketimi: Su tüketimini bir anda değil, yavaş ve düzenli bir şekilde yapmak önemlidir. Bu, böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar ve suyun vücut tarafından daha iyi emilmesini sağlar.

4. Sulu Gıdalar Tüketin: Su tüketiminin yanı sıra, sulu meyveler (karpuz, çilek) ve sebzeler (salatalık, marul) gibi su içeriği yüksek gıdalar tüketmek de vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

5. Kafeinli İçeceklerden Kaçının: Kafeinli içecekler (çay, kahve) su kaybına neden olabilir. Bu nedenle, sahur ve iftar vakitlerinde kafeinli içeceklerden kaçınmak önemli.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Prof. Dr. Walter Willett, "Ramazan ayında su tüketimi, vücudun su dengesini korumak ve enerji seviyelerini yüksek tutmak için kritik öneme sahip. Sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su içmek, dehidrasyonu önler ve genel sağlığı korur" dedi.

Dr. Katherine Zeratsky ise ekledi:

"Su tüketimi, sindirim sisteminin düzgün çalışması ve vücudun toksinlerden arınması için gereklidir. Sahur ve iftar vakitlerinde yeterli su içmek, sağlıklı bir Ramazan geçirmenize yardımcı olur."