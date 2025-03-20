Sahur'a kalkmamak hangi hastalıklara neden olabilir? Uzmanlar açıkladı! Bilim bakın ne diyor

Sahura kalkmamak, özellikle kan şekeri seviyelerinin düşmesi, mide rahatsızlıkları ve enerji kaybı gibi sorunlara yol açabilir.

Peki, sahur öğününü atlamanın sağlık üzerindeki etkileri nelerdir ve bu durum hangi hastalıklara zemin hazırlayabilir? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SAHURUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Walter Willett, sahurun metabolizma üzerindeki etkisini şu şekilde açıkladı:

"Sahur, vücudu uzun süreli açlığa hazırlayan kritik bir öğündür. Bu öğünü atlamak, kan şekeri seviyelerinin düşmesine ve enerji kaybına neden olabilir. Ayrıca, uzun süre açlık metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımını tetikleyebilir."

Londra King’s College Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Sarah Jarvis ise sahurun mide sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti:

"Sahura kalkmamak, mide asidinin artmasına ve reflü gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle mide rahatsızlıkları olan bireyler için sahur öğünü, mideyi korumak açısından hayati bir öneme sahiptir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHUR VE SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Journal of Nutrition and Metabolism'da yayımlanan bir çalışma, sahur öğününü tüketen bireylerin kan şekeri seviyelerini gün boyunca daha iyi dengeleyebildiğini ve açlık hissini azalttığını göstermekte.

Clinical Nutrition dergisindeki bir başka araştırma, sahura kalkmamanın enerji dengesini olumsuz etkileyerek gün içinde halsizlik ve yorgunluğa neden olabileceğini vurgulamakta.

International Journal of Gastroenterology'da yer alan bir çalışma, sahurun mide koruyucu etkisini incelemiş ve sahura kalkmayan bireylerde mide rahatsızlıklarının daha sık görüldüğünü belirtti.

SAHURA KALKMAMANIN YOL AÇABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARI

1. Hipoglisemi: Uzun süreli açlık, kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabilir ve bu durum halsizlik, titreme ve hatta bayılmalara yol açabilir.

2. Metabolizma Yavaşlaması: Sahur öğününün atlanması, metabolizmayı yavaşlatarak kilo alımını ve yağlanmayı artırabilir.

3. Sindirim Sorunları: Boş mideyle oruca başlamak, mide asidini artırarak reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir.

4. Kas Kaybı: Vücut uzun süre enerji kaynağı bulamadığında kas dokusunu enerji olarak kullanabilir ve bu durum kas kaybına neden olabilir.

5. Konsantrasyon ve Enerji Eksikliği: Yetersiz enerji alımı, gün içinde zihinsel performansı düşürerek dikkat dağınıklığına ve halsizliğe yol açabilir.

SAĞLIKLI BİR SAHUR İÇİN ÖNERİLER

1. Yeterli ve Dengeli Beslenin: Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlarla dengelenmiş bir sahur menüsü oluşturun. Yumurta, yoğurt, tam buğday ekmeği gibi besinler tüketin.

2. Sıvı Tüketimini Artırın: Günboyu susuz kalmamak için sahurda yeterince su tüketmeyi unutmayın. Ayrıca bitki çayları da tercih edilebilir.

3. Aşırı Tuzlu ve Yağlı Gıdalardan Kaçının: Tuzlu yiyecekler susuzluğa yol açarken, yağlı gıdalar mide rahatsızlıklarını artırabilir.

4. Lifli Gıdalar Tüketin: Tam tahıllı ekmek, sebze ve meyveler, uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

5. Rahatlatıcı Gıdalar Tercih Edin: Mideyi yormayan ve sindirimi kolay gıdalar seçmeye özen gösterin.

SAHURUN SAĞLIKLI BİR ORUÇ İÇİN ÖNEMİ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sahura kalkmamanın sağlık üzerinde ciddi etkileri olabileceğini açıkça ortaya koymakta.

Sahur, yalnızca bir öğün değil, aynı zamanda sağlıklı bir oruç süreci için vücudu hazırlayan önemli bir adım.

Sahurunuzu bilinçli bir şekilde planlayarak, hem bedeninizi hem de ruhunuzu Ramazan ayına en iyi şekilde hazırlayabileceğiniz bildirildi.