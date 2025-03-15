Sahur'a kalkmayanlara kötü haber! Korkulu rüyanız gerçekleşebilir

Uzmanlar, sahura kalkmamanın metabolizma üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda uyardı. Peki, bilimsel araştırmalar bu konuda ne söylüyor? İşte tüm detaylar...

Ramazan ayında oruç tutmak, dini bir ibadet olmanın yanı sıra sağlık açısından da dikkat gerektiren bir süreç. Ancak sahura kalkmadan oruç tutulması, bireylerin gün boyu enerji seviyesini olumsuz etkileyebilir ve uzun vadede kilo alımına yol açabilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SAHURA KALKMAMAK VE KİLO ALIMI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Harvard Üniversitesi Beslenme ve Metabolizma Bölümü’nden Dr. Frank Hu, uzun süre aç kalmanın metabolizma üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Sahura kalkmadan oruç tutmak, vücudu uzun süre enerjisiz bırakır ve metabolizmayı yavaşlatır. Bu durum, gün içerisinde vücut enerji tasarrufu moduna geçerek yağ depolama eğilimini artırabilir. Dolayısıyla sahura kalkmamak, uzun vadede kilo alımına yol açabilir."

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Cleveland Clinic Endokrinoloji Uzmanı Dr. Marwan Shoukair ise şeker dengesi üzerindeki etkileri vurguladı:

"Sahur, günboyunca kan şekerinin stabil kalmasına yardımcı olur. Sahura kalkmamak, kan şekeri dengesizliklerine ve ani açlık krizlerine yol açarak daha fazla ve hızlı tüketim eğilimine neden olabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHUR VE METABOLİZMA ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan bir araştırma, sahurun metabolizmayı hızlandırdığını ve açlık süresince enerji dengesini koruduğunu belirtmekte.

Çalışma, sahursuz oruç tutmanın kilo alımı ve insülin direnci riskini artırabileceğini göstermekte.

International Journal of Obesity'de yayımlanan bir çalışma, sahurun atlanmasının, bireylerde yeme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceğini ve akşam iftar sonrası aşırı tüketime yol açarak kilo artışını tetiklediğini ortaya koymakta.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, sahurun kas kaybını önlemede önemli bir rol oynadığını ve kas-kütle dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etmekte.

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SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN SAHURDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Yavaş Sindirilen Gıdalar Tüketin: Tam tahıllar, yulaf ve bulgur gibi besinler, uzun süre tok tutar ve kan şekerini dengeler.

2. Protein Kaynaklarına Yönelin: Yumurta, yoğurt ve peynir gibi protein kaynakları, kas kaybını önleyerek enerji seviyelerini artırır.

3. Bol Su İçin: Gün boyunca susuz kalmamak için sahurda yeterli miktarda su tüketmek büyük önem taşır.

4. Ağır Yemeklerden Kaçının: Yağlı ve ağır yemekler, gün içinde halsizliğe yol açabilir; hafif ve dengeli bir sahur seçimi yapılmalı.

5. Sebze ve Meyveler Ekleyin: Lif içeriği yüksek gıdalar, sindirimi destekler ve enerji kaybını önler.

SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN SAHUR ŞART

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sahurun Ramazan ayında sağlık ve kilo yönetimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koymakta.

Sahura kalkmamak, hem metabolizmayı olumsuz etkileyebilir hem de uzun vadede kilo sorunlarına yol açabilir.

Dengeli ve sağlıklı bir sahur ile hem enerjinizi koruyabilir hem de oruç süresince kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz.