Sahur'da ağza sürülmemesi gereken besin! Günboyunca susuzluğa neden oluyor

Ramazan ayında sahur öğünü, oruç tutanlar için hem enerji depolama hem de günü rahat geçirme açısından büyük önem taşır.

Mayo Clinic Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Donald Hensrud, sahurda kızartılmış besinlerin tüketimine karşı şu uyarıda bulundu:

"Yüksek yağ içeren kızartmalar, sindirim sistemini zorlar ve vücutta daha fazla sıvı ihtiyacı doğurur. Ramazan boyunca sahurda bu tür besinlerden kaçınarak hem susuzluk hissini azaltabilir hem de daha rahat bir gün geçirebilirsiniz."

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett ise kızartılmış gıdaların metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

"Kızartılmış yiyecekler, yüksek kalorili olmasının yanı sıra vücuttaki inflamasyonu artırabilir. Bu durum yalnızca susuzluk hissini değil, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açma riskini de artırır."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHURDA BESLENMENİN ÖNEMİ

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, sahurda dengeli ve az yağlı yiyecekler tüketmenin, vücutta susuzluk seviyesini kontrol altına alarak gün boyu enerji seviyelerini korumada etkili olduğunu göstermekte.

Nutrition Research Reviews dergisindeki bir çalışma, yüksek yağ içeriği olan gıdaların su emilimini azalttığını ve oruç sırasında sıvı kaybını hızlandırdığını ortaya koydu.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir başka araştırma, kızartılmış gıdaların sindirimi zorlaştırdığı ve enerji düşüklüğüne neden olduğu sonucuna ulaştı. Bu durum, özellikle uzun süreli açlık ve susuzluk dönemlerinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturdu.

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SAĞLIKLI SAHUR SEÇİMLERİ İÇİN ÖNERİLER

1. Kompleks Karbonhidratlar Tercih Edin: Tam tahıllı ekmek, yulaf veya bulgur gibi kompleks karbonhidratlar, enerji dengesini sağlamaya yardımcı olur.

2. Protein Kaynaklarına Yer Verin: Yumurta, yoğurt veya az yağlı peynir gibi protein kaynakları, uzun süre tokluk hissi verir ve enerji seviyelerini dengeler.

3. Taze Sebze ve Meyveler: Su içeriği yüksek sebze ve meyveler, susuzluk hissini azaltır ve vücudun sıvı dengesini korur.

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4. Kızartmadan Kaçının: Kızartma yerine fırınlama veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin.

5. Bol Su İçin: Sahur sırasında yeterli miktarda su tüketmek, oruç sırasında vücudunuzun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

SAĞLIKLI BESLENME İLE DAHA RAHAT BİR RAMAZAN

Ramazan ayında sahurda yapılan besin tercihleri, oruç sürecini daha kolay veya zor hale getirebilir.

Uzmanların uyarılarına ve bilimsel araştırmalara göre, kızartılmış gıdalardan uzak durarak ve daha hafif, besleyici yiyecekler tercih ederek gün boyu enerji seviyenizi koruyabilir ve susuzluk hissini minimize edebilirsiniz.

Sağlıklı sahur alışkanlıkları, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda daha rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlayacak.