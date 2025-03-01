Sahurda bol bol yiyin! Tok tutma garantili 4 besin

Ramazan ayında oruç tutanlar için sahur, gün boyunca ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamak adına büyük önem taşıdı. Bu öğünde tüketilen besinler, açlık hissini azaltarak vücudun enerji seviyelerini dengede tutar. Ancak, doğru besinleri seçmek ve dengeli bir öğün hazırlamak, gün boyu tok kalmanın anahtarı.

Sahurda Tok Tutan Besinler

1. Yulaf

- Yulaf, kompleks karbonhidratlar ve lif açısından zengin bir besindir. Uzun süre tok tutma özelliği sayesinde sahur için ideal bir seçim.

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Dr. Walter Willett, "Yulaf, sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar. Lif içeriği, kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur" dedi.

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2. Yumurta

- Yumurta, yüksek protein içeriği sayesinde gün boyu enerji sağlar ve açlık hissini azaltır.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Hensrud, "Yumurta, sahurda tüketildiğinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan mükemmel bir protein kaynağıdır" şeklinde ifade etti.

Yumurta, çeşitli şekillerde hazırlanabilir ve diğer besinlerle kombinlenerek zengin bir sahur menüsü oluşturulabilir.

3. Yoğurt

- Yoğurt, probiyotikler ve protein içeriği ile sindirim sistemini destekler ve tok tutar.

Stanford University'den Dr. Christopher Gardner, "Yoğurt, sindirim sağlığını destekleyerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, protein içeriği sayesinde enerji seviyelerini dengede tutar" diye ekledi. Yoğurt, taze meyveler ve yulaf ile birlikte tüketilebilir.

4. Badem

- Badem, sağlıklı yağlar ve protein içeriği ile sahurda tok tutan bir diğer besin.

University of California, Berkeley 'den Dr. Dariush Mozaffarian, "Badem, sağlıklı yağlar ve protein içeriği ile uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca, lif içeriği sayesinde sindirimi destekler" dedi.

Badem, atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi yoğurt veya salatalara eklenerek de değerlendirilebilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHURDA DOĞRU BESLENME

Journal of Nutrition 'da yayımlanan bir çalışmada, sahurda yüksek protein ve lif içeren besinlerin tüketilmesinin, günboyu tok kalmayı ve enerji seviyelerinin dengede kalmasını sağladığı belirtildi.

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Araştırma, sahurda dengeli bir beslenme programının, oruç tutan kişilerin fiziksel ve zihinsel performansını olumlu yönde etkilediğini gösterdi.

SAHURDA YAPILMASI YAPILMASI GEREKENLER:

- Sahurda bol su tüketin; vücudun su dengesini korumak için su tüketimi önemli.

- Dengeli bir öğün hazırlayın; protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar içeren bir menü tercih edin.

- Lifli gıdalar tüketin; yulaf, sebze ve meyve gibi lifli gıdalar tok kalmanıza yardımcı olur.

SAHURDA YAPILMAMASI GEREKENLER:

- Çok tuzlu yiyeceklerden kaçının; tuzlu yiyecekler susama hissini artırabilir.

- Aşırı tatlı yiyecekler tüketmeyin; tatlılar, kan şekerinde ani yükselmelere ve düşüşlere neden olabilir.

- Kafeinli içeceklerden uzak durun; kafein, vücutta su kaybına yol açabilir.

GELECEK ÖNERİLER VE SAHURDA BESLENME STRATEJİLERİ

Uzmanlar, sahur ve iftar arasında düzenli su tüketimi, hafif atıştırmalıklarla vücudu destekleme ve dengeli beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı.

Harvard School of Public Health'ten Dr. Frank Hu, "Doğru beslenme alışkanlıkları, Ramazan boyunca hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur" dedi.