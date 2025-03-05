Sahurda yiyenlerin midesi günboyunca rahatlıyor! Bir kaşıkla gelen mucize

Tahin, susam tohumlarından elde edilen, zengin besin içeriği ile hem lezzet hem de sağlık açısından önemli bir besin kaynağı.

Geleneksel mutfağın vazgeçilmezlerinden biri olan tahin, özellikle Ramazan ayında sahur sofralarında yer alarak uzun süre tok tutma, mideyi koruma ve vücuda enerji sağlama gibi faydalarıyla öne çıktı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TAHİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Dr. Walter Willett, tahinin zengin besin içeriği ve sağlık yararları hakkında şu yorumları yaptı:

"Tahin, iyi bir sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağıdır. İçerdiği antioksidanlar, mideyi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca, bağırsak hareketlerini düzenleyen yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin dostu olarak öne çıkar."

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher Gardner ise tahinin mide koruyucu özelliklerine dikkat çekti:

"Tahin, mide asidini dengeleyerek reflü ve mide yanması gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Sahurda bir kaşık tahin tüketmek, vücudu uzun süre tok tutabilir ve açlık hissini azaltabilir."

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: TAHİNİN SAĞLIK FAYDALARI

Journal of Functional Foods ’da yayımlanan bir çalışmada, tahinin yüksek antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Araştırma, tahin tüketiminin mide asidini düzenlediğini ve sindirim sistemini destekleyerek mide rahatsızlıklarını önlediğini gösterdi.

Bir başka çalışmada ise tahinin içerdiği sağlıklı yağların, vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını iyileştirdiği vurgulandı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bu araştırma, tahinin uzun süreli enerji sağlama ve kan şekerini dengeleme özelliklerini detaylı bir şekilde ele aldı.

TAHİN TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

1. Mide Koruyucu Etki: Tahin, mide astarını koruyan doğal bileşenler içerir ve mide asidini dengeler. Bu özellik, reflü ve mide yanması gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

2. Uzun Süre Tok Tutma: Tahin, yüksek sağlıklı yağ ve protein içeriği sayesinde uzun süreli tokluk sağlar. Bu, özellikle oruç sırasında açlık hissini azaltır.

3. Sindirim Sistemi Dostu: Lif bakımından zengin olan tahin, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi destekler ve kabızlık sorununu önler.

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4. Enerji Kaynağı: Tahin, içeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde uzun süreli ve sabit enerji sağlar. Ramazan ayında, sahurda tüketildiğinde enerji seviyelerini dengede tutabilir.

5. Zengin Besin İçeriği: Tahin, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını destekler ve metabolik işlevleri düzenler.

RAMAZAN’DA TAHİN NASIL TÜKETİLMELİ?

- Sahurda Kaşıkla: Bir kaşık tahin, sahurda hem enerji hem de uzun süreli tokluk sağlar.

- Yoğurt ile Karışım: Tahini yoğurt ile karıştırarak daha lezzetli ve sindirimi destekleyen bir öğün elde edebilirsiniz.

- Tam Tahıllı Ekmek ile: Tahini bal veya pekmez ile karıştırarak tam tahıllı ekmek üzerine sürerek sahurda tüketebilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Harvard’dan Dr. Walter Willett, "Tahin, sahur sofralarında hem tok tutucu hem de besleyici bir seçenek olarak öne çıkar. Ancak, aşırı tüketimden kaçınılmalı ve dengeli bir beslenme planı içinde tüketilmelidir" dedi.

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Dr. Christopher Gardner ise, "Özellikle mide sorunları yaşayan bireyler için tahin, doğal bir destek sunabilir. Bununla birlikte, alerji riski göz önünde bulundurulmalı ve bireysel sağlık durumuna uygun olarak tüketilmelidir" şeklinde uyardı.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN ADIMLAR

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Tahinin sahur ve iftar sofralarında yer alması, hem enerjik bir gün geçirmek hem de sindirim sağlığını korumak için etkili bir yöntem olarak öne çıktı.