Sahur'dan sonra sakın bunu yapmayın! Uzmanlar uyardı

Düzenleme: Cansu İşcan
Sahur'dan sonra sakın bunu yapmayın! Uzmanlar uyardı

Ramazan ayı boyunca Sahur'dan sonra uyuma alışkanlığı, birçok kişi için konforlu bir çözüm gibi görünse de, uzmanlar bu durumun hem sindirim sistemi hem de genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Peki, Sahur'dan sonra uyumak neden zararlı olabilir ve bu durumda neler yapılmalı? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar eşliğinde Sahur sonrası uyku ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar...

Mayo Clinic Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Michael Camilleri, Sahur'dan hemen sonra uyumanın sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yemeğin ardından hemen yatmak, mide asidinin yemek borusuna kaçma riskini artırır. Bu durum reflü ve mide yanmasına neden olabilir. Sahur'dan sonra en az 1-2 saat dik pozisyonda kalmak sindirimi kolaylaştırır."

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ziya Mocan ise Sahur sonrası uyku alışkanlığının metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

"Sahur'dan sonra uyuyan bireylerde metabolizma yavaşlar ve bu durum kilo alımına yol açabilir. Ayrıca, uyku sırasında sindirimin yavaşlaması, mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir."

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SAHUR SONRASI UYUMANIN RİSKLERİ

American Journal of Gastroenterology'de yayımlanan bir araştırma, yemekten hemen sonra uyumanın mide asidi üretimini artırarak reflü riskini yükselttiğini gösterdi. Araştırma, özellikle Ramazan döneminde bu durumun daha sık yaşandığını vurguladı.

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Obesity Research & Clinical Practice dergisinde yayımlanan bir çalışma, Sahur sonrası uyku düzeninin bozulmasının metabolik dengesizliklere ve kilo artışına yol açabileceğini belirtti.

Journal of Clinical Sleep Medicine'de yayımlanan bir diğer araştırma, yemekten hemen sonra yatmanın uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ve mide rahatsızlıklarının gece uykusunu bölebileceğini ortaya koydu.

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SAHUR'DAN SONRA UYUMANIN OLUMSUZ ETKİLERİ

1. Reflü ve Mide Yanması: Yemekten hemen sonra yatmak mide asidinin yemek borusuna kaçma riskini artırır. Bu durum, gece boyunca rahatsızlık oluşturabilir.

2. Metabolizmanın Yavaşlaması: Uyku sırasında metabolizmanın yavaşlaması, yağ yakımını engelleyebilir ve kilo alımına sebep olabilir.

3. Sindirim Sorunları: Sahur'dan hemen sonra uykuya geçmek, sindirim sisteminin işlevini zorlaştırabilir ve şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.

4. Uyku Kalitesinin Düşmesi: Mide rahatsızlıkları nedeniyle gece uykusu bölünebilir ve uyku kalitesi olumsuz etkilenebilir.

5. Enerji Seviyesinin Düşmesi: Uyandıktan sonra yeterince dinlenmiş hissetmeyen bireylerde enerji düşüklüğü ve halsizlik görülebilir.

SAĞLIKLI BİR SAHUR SONRASI İÇİN ÖNERİLER

- Dik Pozisyonda Kalın: Sahur'dan hemen sonra uyumak yerine bir süre oturur pozisyonda kalmaya özen gösterin. Sindirim sisteminin düzgün çalışması için bu süre en az 1-2 saat olmalı.

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- Hafif Gıdalar Tercih Edin: Sahur'da ağır, yağlı ve asidik gıdalar tüketmekten kaçının. Bunun yerine, sindirimi kolay lifli gıdalar, protein ve bol su tercih edin.

- Egzersiz Yapın: Hafif bir yürüyüş, sindirimi destekleyerek reflü riskini azaltabilir.

- Dengeli Uyku Programı: Sahur'dan önce yeterince dinlenmeye çalışarak, Sahur'dan sonra uyuma ihtiyacınızı en aza indirin.

- Sıvı Tüketimini Dengeli Yapın: Aşırı sıvı tüketimi, gece boyunca mide rahatsızlıklarına ve uykunun bölünmesine yol açabilir.

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SAHUR SONRASI UYANIK KALMANIN ÖNEMİ

Ramazan ayında sağlıklı bir yaşam için uyku ve beslenme düzenine dikkat etmek büyük önem taşır.

Uzmanların önerilerini dikkate alarak Sahur'dan hemen sonra uyumaktan kaçınmak, sindirim sistemi ve genel sağlık açısından faydalı olacak. Bu basit önlemler, Ramazan ayını hem manevi hem de fiziki anlamda sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olabilir.

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