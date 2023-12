Said Nursi ile konuştuktan sonra 'Deli bu tımarhaneye atın' diyen padişah kimdi? Birileri çok üzülecek

Diyarbakır’da Tarih Yazan Çocuklar Projesi kapsamında ilkokullarda, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e “deccal” diyen Said Nursi’nin kıyafetleri giydirilip kendisine benzetilince, Cumhuriyet düşmanı isim yeniden gündeme geldi.

ABDÜLHAMİT TIMARHANEYE KAPATTIRIYOR

1876 yılında Bitlis"in Nurs köyünde dünyaya gelen Said Nursi ‘bağımsız Kürdistan’ çalışmalarına II. Abdülhamit zamanında başlar. Bu zamanlar, Türk topraklarının birer birer elden çıktığı zamanlardır. Said Nursi de bu durumdan yararlanmak için Abdülhamit"e bir dilekçe ile başvurur. Dilekçede ‘Kürdistanın’ geleceği için ‘Kürdistan’ olarak adlandırdığı bölgede 3 tane medrese açılmasını ve bu burada Kürt gençlerinin eğitim görmesini ister.

II. Abdülhamit bunun altındaki sinsi planı hemen fark eder. Bu dilekçeden sonra Said Nursi"yi önce sürgüne göndermeyi düşünür fakat akli dengesinin yerinde olmadığını anladığından tımarhaneye kapatılması kararlaştırılır.

ABDÜLHAMİT'İ KARŞISINA ALDI

Said Nursi, "Zalimler için yaşasın cehennem!" sözünü de bu sebeple Abdülhamit için söyler.

Tımarhanede adeta aklı başına gelen Said; o güne kadar Molla Said Kürdî şeklinde kullandığı adını, doğum yeri olan Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyüne atfen Said Nursî olarak değiştirmeyle işe başlamıştır.

Bu ideoloji ile bir yere varamayacağını gören Said, bu kez devrin güçlü fikir akımı olan İslamcılığa meyletmiştir. Burada nispeten bir başarı yakalamış olmakla birlikte, itikat noktasındaki bazı sapkınlıkları ve eski siyasi ideolojisi sebebiyle burada da deşifre olmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, rejim düşmanlığı ve halkı hükümete karşı kışkırttığı için çeşitli illerde zorunlu ikamete mahkum edilen Said, her gittiği yerde Türk halkının samimi dini duygularını sömürerek, doğrudan kendisine bağlı çalışan bir cemaat yapısı oluşturmuştur.

ESERLERİNDE TIMARHANEYE ATILDIĞINDAN BAHSETTİ

Said Nursi, ‘Şualar’ isimli kitabında bu duruma yer vererek Abdülhamit’in kendisini tımarhaneye gönderdiğinden bahsetmiştir. Said eserlerinde, ''Kırk sene evvel ehl-i siyaset, bana bir cinnet-i muvakkate isnadıyla tımarhaneye sevk ettiler. Ben onlara dedim: Sizin akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum, o çeşit akıldan istifa ediyorum''

''… nihayet rakiplerimin ifsadatıyla, merhum Sultan Hamid’in emriyle tımarhaneye kadar sürüklendim” ifadelerini kullanmıştır.''

ÜMİT ÖZDAĞ HATIRLATTI

Diyarbakır’da çocukların Said Nursi’ye benzetilerek poz verdirilmelerinin gündeme gelmesi üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabı üzerinden Abdülhamid’in Said Nursi’yi tımarhaneye göndermesini hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Özdağ o paylaşımda, ‘‘Bu adamı kimin konuştuktan sonra “Deli bu, atın tımarhaneye” dediğini biliyor musunuz?’’ ifadelerini kullandı.