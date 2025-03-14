Saimbeyli’de başkan çocuklara verdiği sözü tuttu

Kaynak: İHA
Saimbeyli’de başkan çocuklara verdiği sözü tuttu

Adana'nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, baharda çocukların doğa ile iç içe dinlenmesi için ilçeye yeni oyun alanları kazandırdı.

Eyüplü, Himmetli, Kapaklıkuyu, Çerelan Mahallelerinde seçim gezisi sırasında çocuklara park sözü veren Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal sözünü yerine getirdi.

Çocukların daha konforlu alanlarda güzel vakit geçirmesi için mahallelerine parklar yapıldı. İlçede yazın ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Obruk Mesire Alanı'na da çocuk parkı kuruldu.

Seçimlerde çocuklara verdiği sözünü yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Başkan Dal, ilçe sakinleri ve çocuklar için konforlu alanların oluşturulmasının devam edeceğini söyledi.

Saimbeyli’de başkan çocuklara verdiği sözü tuttu

Saimbeyli’de başkan çocuklara verdiği sözü tuttu

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