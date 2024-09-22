Saimbeyli’de yağmur sonrası temizlik seferberliği

Düzenleme: Kaynak: AA
Saimbeyli’de yağmur sonrası temizlik seferberliği

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün yaşanan aşırı yağmur sonrası belediye temizlik seferberliği başlattı.

Saimbeyli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dün etkili olan şiddetli yağışların orta çıkarttığı kirliliği ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışmalara başladı.

Yağmur sonrası biriken çamur, çakıl ve kumları hafta sonu demeden temizledi. Belediye sokak sokak, mahalle mahalle ve cadde cadde her yeri temizledi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal "Saimbeyli'mizin her köşesini temizleyip pırıl pırıl yapacağız. Ekiplerimiz sağolsun hafta sonu demeden temizlik yaptılar. Her şey yaşanabilir Saimbeyli için durmak yok yola devam" dedi.

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