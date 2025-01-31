Saint Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Saint Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor

Napoli, Allan Saint Maximin'i kiralamak için Al Ahli ile 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiralık olarak gelen Allan Saint-Maximin Napoli'ye transfer olmak üzere.

NAPOLİ'YE GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli ve Al Ahli, Maximin'in yarım sezonluk transferi için anlaşmaya vardı. Napoli, 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Al Ahli'ye 4 milyon euro ödeme yapacak. Napoli'nin, transferin tamamlanabilmesi için Fenerbahçe ve Al Ahli'nin anlaşmaya varmasını beklediği belirtildi. Maximin sarı lacivertlilerle çıktığı 24 maçta 3 gol 4 asistle oynadı.

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