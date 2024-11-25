Saint Maximin Suudi Arabistan’a dönecek mi? Kardeşi ve menajeri açıkladı

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Saint Maximin, hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. Sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 3 gol atarak 4 asist yaptı.

Fransız oyuncunun gösterdiği performans sonrası Suudi Arabistan’a dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Allan Saint-Maximin’in kardeşi ve menajeri olan Kurtys Sain-Maximin, kardeşinin geleceğiyle ilgili konuştu. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan’a dönmeye niyetinin olmadığını belirten menajeri şu ifadeleri kullandı:

“Allan’ı Al-Ahli’ye döndürme niyetimiz yok. Oradan ayrıldığında hayal kırıklığına uğramıştı, mantıksız görünse de takımın iyiliği için bunu kabul etti. Bırakalım da Mourinho gibi ona güvenen büyük bir hocayla oynamanın tadını çıkarsın. Eğer Al-Ahli, Allan’a saygı duyarsa sorun olmaz ama geçen yazın tekrarı yaşanırsa kardeşim ayrılır.”